Семьям с детьми вернут часть налога.

С 1 января 2026 года во Владимирской области, как и в других регионах России, начнет действовать новая программа государственной поддержки, разработанная специально для семей с детьми.Родители с двумя и более детьми смогут получать от государства ежегодную компенсацию в размере 7% от их доходов, начиная с 2026 года. Эта выплата, предоставляемая через Социальный фонд, будет доступна семьям, соответствующим критериям нуждаемости. Она представляет собой разницу между стандартным и льготным налогом на доходы.Работающие родители с двумя и более детьми смогут вернуть часть уплаченного налога на доходы (НДФЛ). Компенсация составит разницу между обычной ставкой 13% и сниженной – 6%.Но есть условия: право на эту льготу получат только семьи с невысоким доходом – не больше 1,5 прожиточных минимумов на человека (учитываются дети до 18 лет, а студенты-очники – до 23 лет). Родители должны быть гражданами России, платить налоги в России и не иметь долгов по алиментам. В доход семьи не включаются выплаты военнослужащим, заключённым и призывникам.