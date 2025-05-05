Мужчина недополучил 1 млн рублей.

Владимирский участник СВО не получил выплаты в размере 1 миллиона рублей из-за ошибки военкомата. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.В январе 2025 года житель Владимира заключил годовой контракт с Минобороны и был включен в список на получение единовременной выплаты. Однако, из-за ошибочных банковских реквизитов, указанных в военкомате, деньги не поступили. Благодаря вмешательству прокуратуры, ошибка была исправлена, и военнослужащий получил положенный миллион рублей.Аналогичная ситуация произошла и с женой пропавшего в зоне СВО бойца из Гусь-Хрустального, которой не выдавали необходимые документы для получения субсидии. И в этом случае вмешательство прокуратуры помогло решить проблему и получить нужные бумаги.