Покров собираются отделить от Петушинского района. Как рассказали в пресс-службе правительства региона, город сделают муниципальным округом. На своей пресс-конференции губернатор

Покров собираются отделить от Петушинского района. Как рассказали в пресс-службе правительства региона, город сделают муниципальным округом. На своей пресс-конференции губернатор Александр Авдеев поделился планами по развитию Покрова: В Покрове можно сконцентрировать программы развития жилищного профиля, создать элементы комфортной городской среды. Покров имеет неплохой потенциал стать городским округом с акцентом на развитие промышленности. Но и развитие