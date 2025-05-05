Спустя два года после суперуспешного первого сезона состоится премьера восьмисерийного триллера «Фишер. Затмение» (18+).

Спустя два года после суперуспешного первого сезона состоится премьера восьмисерийного триллера (18+). Он выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru уже в мае. Главные роли в сериале исполнили Иван Янковский, Ирина Старшенбаум и Александр Яценко. Шоураннеры и авторы сценария обоих сезонов — Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссер проекта «Фишер. Затмение» — Александр Цой («‎Трудные подростки»‎, «Смычок»‎, «Жвачка»). Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) представил тизер-постер сериала.Проект пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Комбинация», «Фишер», «‎Балет»‎, «Чистые», «Ландыши. Такая нежная любовь» и другие). За производство отвечает кинокомпания «Студия 812» по заказу «НМГ Студии».Тизер-постер и фото со съемок:Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Триллер, в котором все не так, как кажется, основан на реальных событиях.Иван Янковский, актер:«Боков, которого вы видите во втором сезоне, — это уже совсем другой человек. Он прошел через жестокий опыт, потерял важные ориентиры и теперь гораздо более мрачный, закрытый. Если в первом сезоне он еще верил, что может контролировать ситуацию, действовать по правилам, то теперь понимает, что в этой игре правил нет. Он стал жестче, и в нем появилась внутренняя тревога, даже злость — и на себя, и на мир. Это чувствуется в каждом его решении».Сергей Кальварский, генеральный продюсер «Студии 812», шоураннер сериала:«Ира Старшенбаум всегда играла добрых, легких, романтичных героинь. Она и в жизни романтичный человек, но в сериале "Фишер. Затмение” ей пришлось стать жесткой, холодной, расчетливой. Это совершенно не в ее характере, поэтому за ее героиней будет интересно наблюдать».Александр Цой, режиссер:«Нам нужен был некий южный городок, где все еще ощущается дух 1994 года, именно в это время разворачиваются события. Мы искали места, в которых чувствовалось бы некое увядание, при этом мы хотели, чтобы в этом увядании продолжалась жизнь. В Абхазии мы нашли нужную атмосферу и пространство для съемок: там бушует море и плывут туманы в ущельях гор — место очень "фактурное”».Наталья Капустина, генеральный продюсер «Студии 812», шоураннер сериала:«Приехала однажды в морг группа: выставила свет, задекорировала место под съемку. И тут пришли полицейские с черным мешком и сказали: "Ребят, нам здесь срочно вскрытие нужно сделать”. И они прямо на съемочной площадке провели вскрытие. Группе пришлось сделать паузу на три часа, пока они не закончили».Первый сезон «Фишера» также был основан на реальных событиях, премьера состоялась в феврале 2023 года. Главные роли сыграли Иван Янковский, Александр Яценко и Александра Бортич. Сериал стал успешным как среди зрителей, так и среди критиков. Проект получил две награды «Золотого орла» в номинациях «Лучший сериал онлайн-платформы» и «Лучший актер онлайн-сериала» (Иван Янковский).О сериале «Фишер.Затмение» (18+)Производство: компания «Студия 812» по заказу «НМГ Студии»Онлайн-кинотеатр: Wink.ru (в линейке Wink Originals)Количество серий: 8Хронометраж: серия — 50 минутВозрастные ограничения: 18+Жанр: детектив, триллерРежиссер-постановщик: Александр ЦойОператор-постановщик: Максим ОсадчийАвторы сценария: Сергей Кальварский, Наталья КапустинаГенеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий ТабарчукКреативные продюсеры «НМГ Студии»: Жора Крыжовников, Андрей ЗолотаревГенеральные продюсеры «Студии 812»: Сергей Кальварский, Наталья КапустинаПродюсеры «Студии 812»: Геннадий Кузнецов, Владимир ПавловПродюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр КосаримХудожник-постановщик: Андрей СарабьяновХудожник по реквизиту: Екатерина МатвееваХудожник по гриму: Елена ДмитриенкоКомпозитор: Олег КарпачевВ ролях: Иван Янковский, Ирина Старшенбаум, Александр Яценко, Никита Худяков, Андрей Максимов, Даша Верещагина, Алексей Агранович, Александра Ребенок, Степан Девонин, Алена Долголенко, Василий Копейкин, Юлия Ильина и другие.Реклама. . ИНН 7707049388.