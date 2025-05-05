В рамках данного проекта в регионе предусмотрено активное развитие дорожной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

Киржач Владимирской области вошел в число 200 городов, для которых по указанию президента Владимира Путина будет разработан мастер-план. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев на пресс-конференции 5 мая.В рамках данного проекта в регионе предусмотрено активное развитие дорожной, коммунальной и социальной инфраструктуры, а также строительство обхода города. Губернатор отметил, что это создаст дополнительные рабочие места, и одной из компаний потребуется от 3 до 5 тыс. новых специалистов.Напомним, ранее мы писали, что