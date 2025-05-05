Осадков не предвидится.

Во Владимирской области в начале мая ожидается прохладная погода. Согласно данным Gismeteo, в понедельник, 5 мая, температура днем составит +15 градусов, с порывами ветра до 15 м/с. К вечеру столбик термометра опустится до +7.Во вторник, 6 мая, температура утром и вечером будет на уровне +3, а днем потеплеет до +11. Ветер сохранит скорость 10-11 м/с.В среду, 7 мая, утром и вечером ожидается +9, днем температура опустится до +8 градусов. Осадков не предвидится. Напомним, ранее мы писали, что