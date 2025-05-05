Заморозки до -2 градусов ожидаются в ночные и утренние часы шестого и седьмого мая местами по области. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Владимира со ссылкой на владимирский центр по

Заморозки до -2 градусов ожидаются в ночные и утренние часы шестого и седьмого мая местами по области. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Владимира со ссылкой на владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. При этом, согласно сервису «Яндекс. Погода», температура днем в эти дни составит +12-14 градусов. Власти предупредили владимирцев о повышении вероятности возникновения