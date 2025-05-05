Собинские бобры устроили драку на реке Клязьма. Забавное видео опубликовали в региональной Госохотинспекции. Специалисты пояснили, что животные, выясняющие отношения, скорее всего,

Собинские бобры устроили драку на реке Клязьма. Забавное видео опубликовали в региональной Госохотинспекции. Специалисты пояснили, что животные, выясняющие отношения, скорее всего, боролись за территорию. На кадрах заметны лишь головы бобров и то, как увлеченно они друг друга толкали. Спустя время те, видимо, испугавшись свидетелей, скрылись под водой. В госохотинспекции отметили, бобры — животные территориальные, поэтому