5 мая электроснабжение во Владимирской области планируют полностью восстановить. Как рассказали в пресс-службе правительства, циклон, накрывший регион в ночь с первого по второе мая,

5 мая электроснабжение во Владимирской области планируют полностью восстановить. Как рассказали в пресс-службе правительства, циклон, накрывший регион в ночь с первого по второе мая, серьезно затронул Александровский и Кольчугинский районы. Особенно досталось Александровскому. Там без электричества и воды остались 50 населенных пунктов. Дело в том, что во время непогоды начали падать деревья, что повредило ЛЭП.