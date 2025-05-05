Открытие памятника Андрею Боголюбскому, судя по всему, переносится. Об этом сообщил губернатор области в ходе проведения пресс-конференции. “Шестой канал” уточнил у Александра Авдеева

Открытие памятника Андрею Боголюбскому, судя по всему, переносится. Об этом сообщил губернатор области в ходе проведения пресс-конференции. “Шестой канал” уточнил у Александра Авдеева несколько вопросов по поводу увековечивания памяти владимирского князя у Дмитриевского собора XII века. Алексей Домнин, корреспондент 6 канала Чья это была инициатива все-таки поставить памятник возле Дмитриевского собора? Поскольку ранее все предполагали,