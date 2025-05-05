Народный артист России и актер Владимирского театра драмы Николай Горохов скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства и минкульта области сегодня, пятого мая.

Народный артист России и актер Владимирского театра драмы Николай Горохов скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства и минкульта области сегодня, пятого мая. Николай Горохов родился 17 декабря 1950 года в Курске. Окончив Школу-студию МХАТ, в 1978 году он начал играть в театре драмы во Владимире, где работал до самой смерти.