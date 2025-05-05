Николай Анатольевич служил во владимирском драмтеатре с 1978 года.

5 мая ушёл из жизни народный артист РФ и почётный гражданин Владимирской области Николай Горохов. Коллеги по театру выражают сожаление по поводу внезапной утраты, отмечая, что накануне он был полон энергии и имел рабочие планы. Об этом рассказал губернатор Авдеев.Николай Анатольевич служил во владимирском драмтеатре с 1978 года и стал выдающейся фигурой в культуре региона. Лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» 2022 года, он оставил значимый след в театральном искусстве и обучил множество талантливых актёров.Отпевание Николая Горохова состоится 8 мая в 10.00 в Успенском соборе, а похороны планируются на кладбище возле церкви Константина и Елены в мкрн Доброе. Напомним, ранее мы писали, что