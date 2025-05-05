Концерт открыл цикл мероприятий «В шесть часов вечера после войны».

В городе-музее Гороховец Владимирской области состоялся первый концерт народного ансамбля песни «Раздолье», посвященный 80-летию Великой Победы. Мероприятие прошло у памятника мотоботу, установленному в сквере воинской славы в рамках партийного проекта «Комфортная городская среда».Памятник посвящен десантному мотоботу, участвовавшему в боях Великой Отечественной войны, который изготавливался на местной судоверфи.Концерт открыл цикл мероприятий «В шесть часов вечера после войны», на которых жители смогут слушать фронтовые песни, выступления духовых оркестров и танцевальных коллективов до 9 мая.«Мы помним, мы гордимся», - отметил депутат Госдумы Игорь Игошин в своих соцсетях.