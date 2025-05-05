Итоги аукциона будут подведены 27 мая.

В Камешковском районе Владимирской области выставили на торги здания реорганизованной Гаврильцевской школы, которая объединилась с детским садом в селе Гатиха. На аукционе — основной корпус, интернат, котельная и земельный участок, общая стоимость которых составляет 10 миллионов рублей.Итоги аукциона будут подведены 27 мая.Также планируется продажа бывшего детсада в поселке имени Кирова, однако власти не смогли найти покупателей на другие образовательные учреждения, для которых аукционы пройдут 21 и 23 мая.