Станция расположена на улице Красномейской, 3.

В Киржаче Владимирской области открывается первая общедоступная станция для подзарядки электромобилей. Киржачский спонсор и депутат Законодательного собрания Евгений Федоров отметил, что забота об экологии – это общая задача, и этот проект станет шагом к более чистому будущему для планеты и следующих поколений.Станция расположена на улице Красномейской, 3, и позволит городу принимать владельцев современных и экологически чистых автомобилей.Напомним, ранее мы писали, что в