Ковровские спасатели вскрыли дверь в квартиру, в которой находился умерший человек. Историю рассказал местный блогер-спасатель Михаил Быков в своем сообществе «#заметки_спасателя» во

Ковровские спасатели вскрыли дверь в квартиру, в которой находился умерший человек. Историю рассказал местный блогер-спасатель Михаил Быков в своем сообществе «#заметки_спасателя» во «ВКонтакте» 4 мая. Помощь вызвали родственники хозяина квартиры. Тот не отзывался, а на связь последний раз выходил три часа назад. За пару минут спасатели вскрыли дверь. К сожалению, хозяин жилища был мертв. Спасателей