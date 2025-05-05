Двухэтажный квартирный дом №65 на Пролетарской улице в Муроме загорелся около полуночи минувшей ночью. Спасателей вызвали в 00:01, рассказали в пресс-службе МЧС области. Пожарные прибыли в

Двухэтажный квартирный дом №65 на Пролетарской улице в Муроме загорелся около полуночи минувшей ночью. Спасателей вызвали в 00:01, рассказали в пресс-службе МЧС области. Пожарные прибыли в течение 10 минут, эвакуировали десятерых человек и потушили пламя на площади 1 квадратный метр. От огня пострадала только входная дверь одной из квартир. Никто не пострадал. Предварительно, причиной возгорания