Об этом сообщил губернатор Авдеев.

На пресс-конференции в Центре пропаганды изобразительного искусства во Владимире губернатор Александр Авдеев сообщил о возможном выделении Покровского городского округа из Петушинского района. Он подчеркнул, что любые изменения должны принести выгоды для бизнеса, населения и промышленности.Губернатор отметил, что Покров имеет потенциал для концентрации программ по созданию новой инфраструктуры, включая промышленную и жилищную.Также обсуждается объединение Покрова с поселком Вольгинский, где расположены крупные производители лекарств. В планах — открытие Центра подготовки специалистов в области биологической и фармацевтики. Напомним, ранее мы писали, что во