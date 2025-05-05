Об этом сообщил губернатор Авдеев.
На пресс-конференции в Центре пропаганды изобразительного искусства во Владимире губернатор Александр Авдеев сообщил о возможном выделении Покровского городского округа из Петушинского района. Он подчеркнул, что любые изменения должны принести выгоды для бизнеса, населения и промышленности.
Губернатор отметил, что Покров имеет потенциал для концентрации программ по созданию новой инфраструктуры, включая промышленную и жилищную.
Также обсуждается объединение Покрова с поселком Вольгинский, где расположены крупные производители лекарств. В планах — открытие Центра подготовки специалистов в области биологической и фармацевтики. Напомним, ранее мы писали, что во