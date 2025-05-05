Автомобиль на высокой скорости вылетел с трассы.

Серьезное ДТП произошло в Собинском районе Владимирской области. Автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево. Водитель остался жив.3 мая в 12:30 около села Заречное в Собинском районе произошло ДТП. На 10-м километре автодороги Ундол-Заречное-Жохово водитель автомобиля «Шевроле» не справился с управлением и, как сообщили в управлении МВД Владимирской области, вылетел в кювет, после чего врезался в дерево.Спасатели аварийно-спасательного отряда АСС Владимирской области оперативно прибыли на место ДТП, деблокировали пострадавшего 26-летнего мужчину и передали его медикам.