Движение по мосту через Клязьму во Владимире ограничат с 20:00 пятого мая до 6:00 шестого мая. Это связано с работами по установке светового оборудования на фонарных столбах, рассказали в

Движение по мосту через Клязьму во Владимире ограничат с 20:00 пятого мая до 6:00 шестого мая. Это связано с работами по установке светового оборудования на фонарных столбах, рассказали в пресс-службе мэрии областной столицы. На время ограничения движение в сторону Загородного парка будет осуществляться по двум полосам, а в сторону Лыбедской магистрали – по одной. Прокомментируйте