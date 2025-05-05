На этой неделе во Владимире несколько раз перекроют дороги. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Пятого и седьмого мая с 19:00 до 22:00 перекроют проспект Ленина на участке от

На этой неделе во Владимире несколько раз перекроют дороги. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Пятого и седьмого мая с 19:00 до 22:00 перекроют проспект Ленина на участке от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана. В это время там будет проходить репетиция военного парада. Машины смогут объехать по М-7, улицам Разина, Белякова,