Из-за увеличения числа БПЛА-атак.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об отмене ежегодного шествия «Бессмертного полка», заявив, что безопасность горожан является приоритетом на фоне увеличения числа БПЛА-атак. В качестве альтернативы всех пригласили на торжественный митинг на площади Победы с портретами предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.Это решение поддержано и другими регионами Центральной России, где также отменены массовые мероприятия.Напомним, ранее мы писали, что