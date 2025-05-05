В Москве, а также в Московской и Владимирской областях задержали 10 россиян, которые помогали мошенникам массово обзванивать людей и пытаться обмануть их, а также рассылали ложные сообщения

В Москве, а также в Московской и Владимирской областях задержали 10 россиян, которые помогали мошенникам массово обзванивать людей и пытаться обмануть их, а также рассылали ложные сообщения о терактах. Об этом рассказали в пресс-службах Следкома и ФСБ РФ. ОПГ использовала так называемые сим-боксы. Это устройство, в которое можно вставить большое количество сим-карт и одновременно совершать