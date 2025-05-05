В котельной ковровского филиала ООО «Владимиртеплогаз» на улице Блинова сегодня, в день окончания отопительного сезона, произошел взрыв. Информация об этом начала появляться в соцсетях

В котельной ковровского филиала ООО «Владимиртеплогаз» на улице Блинова сегодня, в день окончания отопительного сезона, произошел взрыв. Информация об этом начала появляться в соцсетях около двух часов дня. В пресс-службе администрации города происшествие подтвердили в 14:52. Как рассказали в МЧС области, взорвалась газо-воздушная смесь из-за нарушения технологического процесса (розжиг газовой горелки газового котла). Горения, к