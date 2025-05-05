90 взрослых и 30 детей во Владимирской области покусали клещи за прошедшею неделю (с 28 апреля по 4 мая). Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Владимирской области. С наступлением

90 взрослых и 30 детей во Владимирской области покусали клещи за прошедшею неделю (с 28 апреля по 4 мая). Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Владимирской области. С наступлением тепла количество жертв увеличилось. Из всех снятых с людей паразитов 12 оказались переносчиками болезни Лайма. Один клещ был заражен моноцитарным эрлихиозом, еще один – гранулоцитарным анаплазмозом.