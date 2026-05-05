У 4 клещей выявлен боррелиоз.

За прошлую неделю в медучреждения региона с укусами клещей обратились 66 человек, в том числе 22 ребенка.За месяц зарегистрировано 135 обращений по присасыванию клещей, из них 42 — дети.Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области исследовали снятых с людей клещей. У четырех экземпляров подтвердился боррелиоз.Лабораторное исследование проводят по адресу: Владимир, ул. Токарева, д.5, каб.11.Время приема:пн–чт 9:00–11:45 и 13:00–15:00;пт 9:00–11:45.