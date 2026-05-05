Специалисты «Ростелекома» подвели итоги продаж роутеров Wi-Fi 6 Electra F30AX в Ивановской и Владимирской областях. С момента выхода устройства на рынок в октябре прошлого года уже восемь тысяч жителей обоих регионов установили гаджеты в своих домах и квартирах. Особенно активный интерес к новинке пользователи проявили в период с декабря по февраль: тогда клиенты приобрели более пяти тысяч маршрутизаторов.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Роутер Wi-Fi 6 — это новейший стандарт беспроводной связи, объединяющий лучшие стороны предшественников: работа в двух диапазонах, максимально возможная скорость передачи данных, высокая производительность. Но главное его преимущество — принципиально новая архитектура обработки запросов. Маршрутизаторы предыдущих поколений выстраивали "очередь" устройств, подключали их к Сети последовательно, друг за другом. Роутер же шестого поколения способен обрабатывать большое число запросов одновременно, мгновенно распределяя трафик между всеми гаджетами».Роутер Wi-Fi 6 Electra F30AX отличается пропускной способность до 3 Гбит/с и работает сразу в двух частотных диапазонах: 5 ГГц и 2,4 ГГц. Первый предназначен для комфортного просмотра веб-страниц, видеоконтента, игр; второй — обеспечивает устойчивый сигнал в помещениях большой площади.Производством роутеров Wi-Fi 6 занимается российская компания «Электра», дочернее предприятие «Ростелекома». Оборудование оснащено отечественной операционной системой, отличается высокими надежностью и качеством сборки.Дмитрий Новиков, абонент ПАО «Ростелеком» из Владимира:«Спасибо "Ростелекому" за качественный бюджетный роутер, гарантирующий высокую скорость и стабильный сигнал интернета! Проверен временем: полгода работает идеально! Антенны легко настроились под обстановку нашего дома, что обеспечило уверенный прием даже сквозь толстые бетонные стены. Удивила дальность действия устройства: доступ в Сеть остается, даже когда нахожусь на приусадебном участке, примерно в 50 метрах от дома».Для приобретения роутера необходимо оставить заявку на сайте «Ростелекома» или позвонить по бесплатному номеру 8 800 301 38 10. Настройка оборудования осуществляется специалистами провайдера.