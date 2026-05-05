Алексей Николаевич Сипач стал главой вновь созданного муниципального округа Доброград.Поселок Доброград был образован в декабре 2019 года в составе Новосельского сельского поселения Ковровского района и в марте 2022 года выделен в самостоятельное муниципальное образование со статусом городского поселения.Алексей Сипач имеет управленческий опыт: он возглавлял областной департамент по физкультуре и спорту и с 2023 года занимается развитием Доброграда.В ноябре 2025 года после преобразования поселений Ковровского района были созданы два новых муниципальных образования — Ковровский МО и МО Доброград. В марте 2026 года избраны первые созывы Советов народных депутатов.Первый заместитель министра внутренней политики Артем Вязенов пожелал новому муниципалитету успешного развития и реализации планов в интересах жителей.