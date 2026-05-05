Победителям вручили дипломы и памятные призы, лучшие работы планируют представить на выставке.
Минсоцзащиты Владимирской области подвело итоги областного конкурса детского рисунка, посвященного Великой Победе.
В каждой возрастной группе жюри определило победителей и призеров.
Первые места заняли:
- Виталина Мирзоева, 5 лет, Александровский комплексный центр;
- Арина Павлова, 17 лет, Владимирский СРЦН.
Вторые места получили:
- Арина Панасюк, 9 лет, Судогодский комплексный центр;
- Валерия Цветкова, 11 лет, комплексный центр Кольчугинского округа;
- Дарья Румянцева, 17 лет, Гусь-Хрустальный СРЦН;
- Оксана Мещерякова, 12 лет, Судогодский комплексный центр.
Третьи места присуждены:
- Валерия Младова, 11 лет, Судогодский комплексный центр;
- Анастасия Ахамеджанова, 16 лет, Киржачский комплексный центр;
- Карина Жилова, 15 лет, комплексный центр Кольчугинского округа.