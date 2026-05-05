Победителям вручили дипломы и памятные призы, лучшие работы планируют представить на выставке.

Минсоцзащиты Владимирской области подвело итоги областного конкурса детского рисунка, посвященного Великой Победе.В каждой возрастной группе жюри определило победителей и призеров.Первые места заняли:- Виталина Мирзоева, 5 лет, Александровский комплексный центр;- Арина Павлова, 17 лет, Владимирский СРЦН.Вторые места получили:- Арина Панасюк, 9 лет, Судогодский комплексный центр;- Валерия Цветкова, 11 лет, комплексный центр Кольчугинского округа;- Дарья Румянцева, 17 лет, Гусь-Хрустальный СРЦН;- Оксана Мещерякова, 12 лет, Судогодский комплексный центр.Третьи места присуждены:- Валерия Младова, 11 лет, Судогодский комплексный центр;- Анастасия Ахамеджанова, 16 лет, Киржачский комплексный центр;- Карина Жилова, 15 лет, комплексный центр Кольчугинского округа.