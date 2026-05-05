В администрации представили программу празднования Дня Победы.

4 мая в администрации города прошел брифинг, посвященный подготовке к 9 мая.В течение недели состоятся 27 праздничных концертов во дворах, где живут ветераны.5 мая — «Праздник Победы на улице Победителей» на ул. Совхозная.6 мая, 18:00 — концерт в Доме культуры молодежи. В детских библиотеках пройдет акция «Читаем детям о войне».7 мая — программа хора «Распев» «Дорогами Победы» в Центре культуры и искусства на Соборной.8 мая — городское торжественное мероприятие в Городском дворце культуры.9 мая, 10:00 — военный парад на площади Победы и торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню.Из соображений безопасности в этом году отменены праздничный салют и концертные программы на открытых площадках. Все выступления артистов перенесены в залы городских домов культуры. На площади Победы будет организован досмотр.Город уже почти подготовлен к празднику: на улицах появятся 700 флагов, установят 14 арт‑объектов и сотни тематических консолей.