Курсы по покеру: что изучают новички?

Достичь успеха в покере удается далеко не всем. Свою роль играет и удача. Однако, основные требования – психологическая подготовленность и понимание основ игры. Этому можно научиться в Academypoker. Все желающие могут пройти онлайн курсы по покеру для усовершенствования навыков. Мы расскажем, чему учат в академии и на каком этапе стоит задуматься об изучении правил.

Кому подойдут курсы

Школа создана для русскоязычных пользователей старше 18 лет. Чтобы приступить к учебе, сперва стоит определиться с имеющимся уровнем навыков. Для этого обратитесь в саппорт школы и пройдите тестирование. Вам будут предложены соответствующие программы.

В онлайн-школе учат всех желающих. К примеру, можно стартовать с нуля. Игрокам рассказывают о базовых правилах и особенностях игрового процесса, об основах математики, психологии и др. К новичкам также относятся люди, которые начали играть, однако задержались на низких лимитах или вовсе не могут начать выигрывать.

Даже более опытным гемблерам стоит рассмотреть возможность пройти обучение. Имеющиеся навыки – это хорошо. Но в покере всегда есть куда развиваться. С помощью наставников школы всегда существует возможность улучшить имеющиеся навыки, начать выигрывать больше. Учеба поможет лучше разбираться в математике и психологии, проработать свои ошибки.

Обучающие материалы подойдут целеустремленным и дисциплинированным людям. Школа предоставляет возможность изучить покер и стать лучше. Однако, без должной мотивации и участия самого человека достичь хорошего результата не получится.

В чем польза и удобство



Есть несколько обучающих программ. Вы можете определить уровень подготовки и выбрать подходящий вариант.



Курсы длятся от 1 до 6 месяцев. Однако, график уроков подстраивается в соответствии с пожеланиями клиента.



Программа включает множество видеоуроков. Это удобнее, чем текстовый формат, поскольку есть наглядные примеры.



Предусмотрены занятия с тренерами – групповые и индивидуальные. Наставники оценивают развитие игрока, дают соответствующие советы.



В школе преподают 4 тренера. Каждый является опытным гемблером, который сумел заработать на покере. Также они более 3-х лет являются наставниками школы и имеют преподавательский опыт. Соответственно, они умеют понятным языком преподнести материал, дать рабочие подсказки.



Есть общий чат, где общаются ученики курса. Также постоянно поддерживается связь с наставниками.



Для учеников академии проводятся специальные турниры в покер-румах. Это возможность закрепить на практике полученные знания, полученные через курсы по покеру онлайн на странице academypoker.ru/courses.html, и начать выигрывать первые деньги.



Предусмотрено тестовое занятие с тренером.



Обзор курсов от Академии

Есть 4 общих обучающих программы. Есть базовые уроки для новичков по кэш-покеру и МТТ. Они предназначены для ознакомления с дисциплиной и получения первых выигрышей на минимальных лимитах. Рассчитаны на месяц.

Предлагаются и продвинутое обучение по каждой дисциплине. Она создана для тех, кто желает перейти на более высокие лимиты, выйти на устойчивый плюс.

Каждый человек, независимо от своего уровня, может рассмотреть индивидуальные обучающие курсы по покеру. Есть 4 программы – по одной от каждого тренера. Индивидуальный подход означает больше тренировок и высокий уровень сосредоточенности учителя именно на ваших результатах.