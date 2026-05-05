Каждый год 5 мая мы отмечаем Международный день борьбы за права инвалидов. Эта дата появилась в 1992 году, когда люди с ограниченными возможностями в 17 европейских странах объединились, чтобы заявить о своих правах и противостоять дискриминации. С тех пор этот день стал важным событием, напоминающим нам о том, как важно заботиться о тех, кто сталкивается с физическими, психическими или сенсорными ограничениями.Право людей с инвалидностью на трудоустройство, доступное образование и инфраструктуру часто игнорируется даже в развитых странах. Более того, люди с ограниченными возможностями подвергаются насилию гораздо чаще, чем другие.В России инвалиды — одна из самых уязвимых групп населения. По данным Росстата на 2025 год, в нашей стране насчитывается около 11,4 миллиона инвалидов, среди которых 784 тысячи — дети. Многие из них нуждаются в постоянной помощи и дорогостоящих медикаментах. Именно поэтому так важна работа Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов и других органов власти, которые уделяют внимание восстановлению прав этих людей.В этот день во многих российских городах проходят акции под лозунгом «Инвалид — равный член общества», а также благотворительные мероприятия и конференции. Все они направлены на то, чтобы помочь людям с инвалидностью жить полноценной жизнью.«Однозначно, каждый человек, независимо от состояния здоровья, имеет право на достойную жизнь и равные возможности. Мы должны сделать все, чтобы их права были соблюдены»,- отмечает Игорь Игошин, депутат Государственной Думы.