Фестиваль вернулся во Владимирскую область с тремя благотворительными концертами.

Три благотворительных концерта духовной музыки прошли в регионе благодаря поддержке Владимиро‑Суздальского музея‑заповедника и Владимирской епархии.В Успенском соборе выступил хор Большого театра под руководством главного хормейстера Валерия Борисова.Двести зрителей услышали живое величие хоровой классики на древней владимирской земле.Ещё два концерта прошли в Александрове (камерный хор Крымской государственной филармонии «Таврический благовест») и в Суздале (ансамбль певчих Ессентукского благочиния Пятигорской и Черкесской епархии).