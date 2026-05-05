Мероприятие состоится 6 мая в 12:00.

Народный фронт традиционно проводит патриотическую акцию «Огонь памяти» в канун Дня Победы.Церемония начнется у стен Кремля в Александровском саду: представители Народного фронта, участники «Команды Путина», артисты, общественные деятели и военные корреспонденты соберутся у Могилы неизвестного солдата для переноса частиц пламени в специальные лампы.В этом году частицы кремлевского огня доставят более чем 400 ветеранам в 71 регионе России, включая Владимирскую область. Пламя также отправят защитникам на СВО и в 14 зарубежных стран.Частица «Огня памяти» прибыла в регион уже сегодня, а завтра от нее зажжется мемориальный огонь на кладбище Князь-Владимирском.