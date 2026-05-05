На улице Совхозной, известной с 2009 года как улица Победителей, состоялось празднование 81‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Мероприятие организовало Владимирское региональное отделение Союза пенсионеров России при поддержке администрации города.Ведущая напомнила об истории улицы по книге краеведа Юрия Никитина, а участники отметили имена фронтовиков‑жителей улицы.Праздник прошел в 17‑й раз. С поздравлениями выступили Ольга Хохлова, Денис Егоров, Николай Толбухин и Сергей Полуэктов.У обелиска, установленного в 2010 году, возложили венки и цветы, школьники вступили в ряды Юнармии.Музыкальную часть открыла премьера песни «Улица Победителей» в исполнении коллектива «Амега» и Артема Бердышева. Выступали духовой оркестр ДШИ №5 и другие творческие коллективы.