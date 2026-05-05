Майское тепло во Владимире сменится дождями во второй половине недели.
На рабочей неделе во Владимирской области ожидаются небольшие колебания температуры при преимущественно солнечной погоде.
5 мая переменная облачность сохранится, температура достигнет 24°.
В среду ожидается максимум недели — до +25°, малооблачно и без дождя.
Четверг принесет пасмурную погоду и дождь, столбики термометров опустятся до примерно +17°.
В пятницу осадки прекратятся, будет облачно, температура останется около +17°.
Ночные температуры будут колебаться от примерно +12° в начале недели до +9° к ее концу.
Атмосферное давление прогнозируется нестабильным — около 742–752 мм рт. ст. Ветер юго‑западный, порывы до 5 м/с.