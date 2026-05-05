Майское тепло во Владимире сменится дождями во второй половине недели.

На рабочей неделе во Владимирской области ожидаются небольшие колебания температуры при преимущественно солнечной погоде.5 мая переменная облачность сохранится, температура достигнет 24°.В среду ожидается максимум недели — до +25°, малооблачно и без дождя.Четверг принесет пасмурную погоду и дождь, столбики термометров опустятся до примерно +17°.В пятницу осадки прекратятся, будет облачно, температура останется около +17°.Ночные температуры будут колебаться от примерно +12° в начале недели до +9° к ее концу.Атмосферное давление прогнозируется нестабильным — около 742–752 мм рт. ст. Ветер юго‑западный, порывы до 5 м/с.