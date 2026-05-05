Контроль за фактическим устранением нарушений оставлен за городской прокуратурой.

Александровская городская прокуратура совместно со специалистами ГУ МЧС по Владимирской области провела проверку садоводческих товариществ в зонах риска лесных пожаров.Проверка охватила ряд СНТ и ДПК муниципального округа, в том числе «Энергетик-2», «Губкино», «Лесной», «Дарьино», «Самарино», «Таратино», «Солнечный», «Калинка», «Опушка», «Дружба» и другие.Выявлены нарушения: свалки горючих материалов, неочищенные от сухой травы участки и отсутствие минерализованных противопожарных полос между лесом и товариществами.Также зафиксировано отсутствие схем пожарных проездов и источников водоснабжения, указателей к ним, противопожарных водоемов или резервуаров и несоответствие существующих прудов требованиям из‑за отсутствия подъездов и твердых площадок.Председателям 14 товариществ внесены представления, а ответственные должностные лица вызваны в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дел по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ.