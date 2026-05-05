Работы по содержанию городских дорог выполняются ежедневно.

Сотрудники ЦУГД продолжают приводить в порядок дороги Владимира.Ночная смена — удобное время для дорожных работ, когда транспортный поток минимален.Ночью на проспекте Ленина нанесли новую разметку.Обновили линии разделения полос, разметку у остановок и покрасили бордюры.Впереди — нанесение и обновление пешеходных переходов.Специалисты продолжат плановое обновление «зебр» на ключевых перекрестках, чтобы пешеходам было безопасно, а переходы хорошо видны водителям в любое время суток.