Размер льготы составляет 40%. Она предоставляется на проезд в пригородных поездах Владимирской области мужчинам в возрасте 60 лет и старше и женщинам от 55 лет. Место проживания пассажиров не имеет значения, сообщают в “Волго-Вятской пригородной пассажирской компании”. Льгота будет действовать с 1 мая по 30 сентября, но только по субботам, воскресеньям и нерабочим праздничным дням.