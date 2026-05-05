Расследование продолжается.

следственном отделе по г. Александров регионального управления СК РФ возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ по факту гибели жителя Александровского района.По версии следствия, 28 апреля 2026 года в селе Андреевском у потерпевшего и его сожительницы находилась знакомая, которой в мессенджере стали поступать предложения о встрече. Она отказала.Хозяин попросил прекратить переписку, возник конфликт, и мужчины договорились о встрече для выяснения отношений.Прибывший в село Ирково фигурант подошел к прибывшим на улице и открыл огонь из пистолета не менее двух раз. Одна пуля пробила грудную клетку потерпевшего, от ранений он скончался на месте.Подозреваемый ушел домой, вскоре был задержан сотрудниками Росгвардии. Ему предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.Следствие устанавливает происхождение и способ изготовления пистолета, у фигуранта не было разрешения; по месту его проживания изъяты элементы для изготовления боеприпасов.