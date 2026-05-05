В Муроме 3 мая простились с участником СВО, заместителем командира саперного взвода с позывным «Егерь». Боец погиб в ходе специальной военной операции, повторив героическую судьбу своего прадеда. «Егерь» лично обезвредил десятки тысяч мин. Его работа, в том числе на территории Курской области, позволила тысячам мирных жителей безопасно вернуться в свои дома после освобождения населенных пунктов.