Указ президента РФ Владимира Путина отметил многодетных матерей из разных регионов за вклад в укрепление семьи и воспитание подрастающего поколения.Среди награждённых — Валентина и Виктор Мереуца из Александрова, которые воспитывают двенадцать детей.Супруг Валентины служит в храме преподобного Серафима Саровского в Александрове, а сама Валентина в 2018 году уже была награждена знаком материнства I степени от патриарха Кирилла.Правительство Владимирской области поздравило Валентину и всю ее большую семью с высокой государственной наградой.