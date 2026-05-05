В ряде округов Владимирской области началась раздача символов Победы.

Города и районы Владимирской области принимают участие в акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.В числе участников — Собинский, Петушинский, Вязниковский и Суздальский округа, которые организуют раздачу ленточек и памятные мероприятия.Георгиевские ленточки символизируют память о подвигах, служат знаком уважения к ветеранам и выражением скорби и благодарности.Ранее мы сообщали, что в преддверии Дня Победы во Владимирской области Георгиевские ленточки бесплатно раздают на улицах городов и поселков региона. Волонтеры Победы рассказывают о происхождении ленты и объясняют правила ее ношения.