Ну, значит, Новый Русский (НР) едет на новом Мерседес-600.
Поворачивает на перекрестке направо, и его тут же тормозит ГАИшник.
Новый Русский: - За что остановили?
- Ну, вы поворот проехали...
НР (сердится): - Да, проехал на зеленый, по своей полосе, скорость 40, поворотник включил..
Г (спокойно): - Ну, вы же его проехали...
НР(разозлясь): - Да я говорю, проехал на зеленый, по своей полосе, скорость 40, поворотник включил...
Г (так же спокойно):
- Ну так вы же его проехали...
НР (в бешенстве повторяет свою предыдущую реплику): - Да я говорю...
Г (лениво-спокойно): - Так поворот-то платный...
