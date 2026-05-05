Представители администрации и депутаты лично поздравляют ветеранов.
В городе проходит декада, посвященная празднованию Дня Победы, в рамках которой ветераны Великой Отечественной войны получают личные поздравления.
Представители администрации и депутаты горсовета навещают ветеранов на дому. Во дворах проходят праздничные концерты с песнями военных лет.
Увидеть улыбки ветеранов и ощутить их силу духа — большая честь для каждого.
Забота о ветеранах является приоритетом не только в дни торжеств, но и в мае, когда каждая встреча приобретает особое значение.