Представители администрации и депутаты лично поздравляют ветеранов.

В городе проходит декада, посвященная празднованию Дня Победы, в рамках которой ветераны Великой Отечественной войны получают личные поздравления.Представители администрации и депутаты горсовета навещают ветеранов на дому. Во дворах проходят праздничные концерты с песнями военных лет.Увидеть улыбки ветеранов и ощутить их силу духа — большая честь для каждого.Забота о ветеранах является приоритетом не только в дни торжеств, но и в мае, когда каждая встреча приобретает особое значение.