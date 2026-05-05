Планируйте поездки заранее.

6 мая с 19:00 до 22:00 на проспекте Ленина на участке от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана будет временно ограничено движение всех видов транспорта в связи с репетицией праздничных мероприятий.Автомобили пустят в объезд по федеральной трассе М‑7 «Волга» и по улицам Белякова, Мира, Горького и Разина.В этот же период будут изменены маршруты общественного транспорта.Троллейбусные маршруты пройдут согласно новым схемам:№1 — Рябинка — ул. Чайковского — проспект Строителей — ул. Горького — ул. Мира — Большая Нижегородская — ул. Добросельская — театр «Разгуляй».№5 — Левитановский сквер — проспект Ленина — ул. Студеная Гора — ул. Дворянская — Большая Московская — Большая Нижегородская — Вокзал.№7 — Рябинка — ул. Чайковского — проспект Строителей — ул. Горького — ул. Мира — ВЭМЗ.Движение №8 приостанавливается.Автобусы, которые обычно едут через площадь Победы, будут следовать в объезд по улицам Разина, Диктора Левитана, Ново‑Ямскому переулку и Ново‑Ямской улице.