Планируйте поездки заранее.
6 мая с 19:00 до 22:00 на проспекте Ленина на участке от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана будет временно ограничено движение всех видов транспорта в связи с репетицией праздничных мероприятий.
Автомобили пустят в объезд по федеральной трассе М‑7 «Волга» и по улицам Белякова, Мира, Горького и Разина.
В этот же период будут изменены маршруты общественного транспорта.
Троллейбусные маршруты пройдут согласно новым схемам:
№1 — Рябинка — ул. Чайковского — проспект Строителей — ул. Горького — ул. Мира — Большая Нижегородская — ул. Добросельская — театр «Разгуляй».
№5 — Левитановский сквер — проспект Ленина — ул. Студеная Гора — ул. Дворянская — Большая Московская — Большая Нижегородская — Вокзал.
№7 — Рябинка — ул. Чайковского — проспект Строителей — ул. Горького — ул. Мира — ВЭМЗ.
Движение №8 приостанавливается.
Автобусы, которые обычно едут через площадь Победы, будут следовать в объезд по улицам Разина, Диктора Левитана, Ново‑Ямскому переулку и Ново‑Ямской улице.