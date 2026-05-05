Участок будет закрыт с 12:00 до 15:30.

5 мая с 12:00 до 15:30 движение всех видов автотранспорта будет ограничено на участке улица Совхозная от поворота на 1‑ю Кольцевую до улицы Офицерская.Автотранспорт направят в объезд по улице 1-й Кольцевой. Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты.Администрация города приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании поездок.Ранее мы также сообщали, что с 4 по 8 мая ограничили движение на 5–6 км западного соединения трасс Р‑132 «Золотое кольцо» и М‑7 «Волга».С 4 по 20 мая перекрыли участок возле дома №42 на проспекте Строителей.