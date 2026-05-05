Поймали инопланетяне немца, француза и русского и говорят им, что кто назовет им число, которого они не знают, того отпустят. На следущий день спрашивают немца, он им говорит: миллион. Ну, инопланетяне говорят, типа мы такое знаем, не отпустим тебя.
Спрашивают француза, он им говорит: миллиард, ну, инопланетяне говорят, мы знаем такое, не отпустим и тебя. Спрашивают русского: до фига. Инопланетяне говорят: все свободен, только скажи сколько это. Ну русский говорит: идите к стрелочнику. Инопланетяне пошли и спрашивают у него: сколько это. Стрелочник им говорит:
видите рельсы? Видите шпалы? вот идите и считайте их, а когда задолбаетесь считать, это будет только половина до фига.
