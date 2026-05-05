Во Владимире обновляют дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Во Владимире продолжается активная фаза дорожных работ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».Сегодня подрядчики приступили к ремонту улиц Полины Осипенко и Михайловской. Всего в этом сезоне планируют обновить десять объектов.На нынешнем этапе специалисты фрезеруют старое асфальтобетонное покрытие для подготовки основания под новый настил.Техническое задание предполагает комплексный подход: полную замену дорожного полотна, восстановление тротуаров и ремонт ливневых колодцев для надежного отвода воды.Администрация просит водителей заранее выбирать маршруты объезда и по возможности не оставлять машины в зоне работ, чтобы избежать заторов и не мешать спецтехнике.