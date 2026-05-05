Праздник напомнил о цене мирной жизни и гордости за подвиг.

В Доме культуры молодежи прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы. В зале собрались участники городского патриотического клуба «Ветеран», для которых этот день символизирует мужество и стойкость.С поздравлениями к ветеранам пришли депутаты Законодательного Собрания Владимирской области, депутаты Совета народных депутатов города, руководители администрации и представители «Боевого братства».Программа объединила разные поколения: творческие номера стали и музыкальным подарком, и живым уроком истории. Вечер напомнил о значении единства и о высокой цене мирной жизни.