Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики ОРВИ.

По данным на 05.05.2026, за период 27.04–03.05 в регионе отмечен рост заболеваемости ОРВИ на 2,1%.За медицинской помощью обратились 6 920 человек по области, 1 855 — в г. Владимир. Увеличение зафиксировано в группах 3–6 и 7–14 лет.Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии провела 939 исследований. Лидируют респираторно‑синцитиальные вирусы, также выявлены сезонные коронавирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, энтеровирусы и парагрипп 1 типа.Роспотребнадзор просит при симптомах обращаться к врачу, не отправлять больных детей в коллективы и не заниматься самолечением.Мойте руки минимум 20 секунд, пользуйтесь антисептиком при отсутствии воды, промывайте нос изотоническим раствором и надевайте маску в людных местах (меняйте каждые 2–3 часа).Избегайте близких контактов с заболевшими, чаще проветривайте помещения и следите за отдыхом. Вакцинация и вышеперечисленные меры снижают риск заражения.